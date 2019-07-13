قبل مناقشته غدًا.. ننشر نص قانون الجمعيات الأهلية الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أحمد علي:

حصل الخليج 365 على نص مشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذي انتهت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، من مناقشته.

ومن المقرر أن يعرض مشروع القانون للمناقشة أمام الجلسة العامة للبرلمان غدًا الأحد.

وقال النائب محمد أبوحامد، وكيل اللجنة، إن مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون ممارسة العمل الأهلي، جاء استجابة لطلب الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتلافي انتقادات القانون رقم 70 لسنة 2017، بشأن تنظيم عمل الجمعيات الأهلية.

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وأضاف "أبوحامد"، إن فلسفة المشروع في جميع أركانه تعمل على تشجيع الجمعيات الأهلية والشفافية والحكومة في التعامل مع أموال المتبرعين والمنح مع مراعاه ضوابط الأمن القومي.

وأشار إلى أن مشروع القانون أحدث التوازن بين جميع الأركان، وهو الأمر المطلوب لتشجيع العمل الأهلي، وأحدث التوازن بين جميع الأركان، قائلاً: "القانون تلافي الانتقادات وإشكاليات القانون رقم 70 لسنة 2017، واستجاب لمطالب الحوار المجتمعي بنسبة 100%".

ولفت إلى أن مشروع القانون شأنه شأن كافة القوانين السابقة يمنح الأجانب حق الاشتراك في عضوية الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لكن بضوابط محددة كما يتيح لهم إنشاء جمعيات أو مؤسسات لرعاية شئون الجاليات المختلفة، بشرط المعاملة بالمثل.