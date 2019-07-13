أخبار مصر | العالم في دهشور.. 40 سفيرًا يسجلون انبهارهم بأهرامات سنفرو (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العالم في دهشور.. 40 سفيرًا يسجلون انبهارهم بأهرامات سنفرو (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت وزارة الآثار 40 من سفراء دول العالم إلى زيارة منطقة دهشور وحضور مراسم افتتاح الهرم المنحني للملك سنفرو رسميًا للزيارة، وكذلك افتتاح هرم الكا، وزيارة مقبرة سا إيست.

وشهد الزيارة سفراء دول أجنبية وأفريقية وعربية في مصر منهم سفراء إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والدنمارك وهولندا قبرص وفنلندا واليابان وكولومبيا وغينيا الاستوائية واستراليا والمجر وتايلند وشيلي والكونغو والمكسيك والأردن والكاميرون وزامبيا، وممثلين من سفارات كل من كوبا وبيرو وطاجاكستان والنيجر وسفراء منظمة اليونسكو.

وسجل سفراء الدول انبهارهم الكبير بالحضارة المصرية القديمة، حيث أصروا على دخول كل الأماكن الأثرية بأنفسهم، والتجول بينها على أقدامهم على الرغم من حرارة الأجواء الشديدة.

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وزار سفراء 40 دولة الهرم المنحني من الداخل وكذلك هرم الكا العقائدي، وأيضًا مقبرة سا إيست والتي فيها صعوبة كبيرة للوصول إلى حجرتها الرئيسية حيث يضطر الزائر الزحف للوصول إليها.

والتقطت الخليج 365 عدد من الصور لمواكب سيارات السفراء وهي تتحرك بين معالم دهشور، وكذلك لحظة التقاطهم الصور التذكارية مع وزير الآثار والعالمين بالمنطقة وكذلك لحظة تواجدهم داخل المعالم الأثرية المختلفة في المنطقة.

يذكر أن الدكتور خالد العناني وزير الآثار افتتح صباح اليوم السبت الهرم المنحني للملك سنفرو بمنطقة آثار دهشور وهرم الكا العقائدي للزيارة للجمهور، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تطويره وترميمه، حضر الافتتاح اللواء احمد راشد محافظ الجيزة والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار و40 سفيرًا.