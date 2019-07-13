أخبار مصر | عاجل.. نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2019 برقم الجلوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2019 برقم الجلوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنشر بوابة الخليج 365، رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2019، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عنها خلال ساعات، على أن يقوم الطلاب بالدخول إلى موقع بوابة الأزهر من هنا، ووضع رقم الجلوس للحصول على النتيجة.

وكان قد هنأ فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، الطلاب أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية من الشعب المختلفة (شعبة إسلامية، علمي، أدبي)، بنجاحهم وتفوقهم.

وحرص فضيلته على الاتصال بالطلاب خلال وجوده في ألمانيا لتلقي العلاج، وتهنئة الطلاب الأوائل ومشاركتهم الفرحة بتميزهم، وأشاد فضيلته بتفوق هؤلاء الطلاب وما بذلوه من جهد حتى يصلوا لهذا المستوى، كما حرص فضيلته على التواصل مع أولياء أمور الطلاب وشكرهم على ما قدموه لأبنائهم من جهد ودعم ودعاء وطمأنينة، مؤكدًا فضيلته أن الأسرة هي سر التفوق والنجاح لكل طالب.