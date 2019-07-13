مصر | "أقامت معه في شقته".. القبض على عاطل قتل ربة منزل بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أقامت معه في شقته".. القبض على عاطل قتل ربة منزل بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على عاطل تعدى على ربة منزل حتى الموت بسبب خلافات مالية.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة فتاة ملقاة على سلم العقار، وتم تشكيل فريق بحث من مباحث القاهرة وبرئاسة مفتشى قطاع الأمن العام، وتبين بأن المجنى عليها "٢٤ سنة " مُقيمة بشقة داخل العقار بنطاق دائرة القسم وأصل بلدتها مركز زفتى محافظة الغربية، وغادرت منزل أسرتها وتوجهت إلى القاهرة بمنطقة مدينة نصر وتعرفت على عاطل ونشأت بينهما علاقة عاطفية، وقررت أن تقيم معه في شقته.

وأشارت التحريات، بان وراء ارتكاب الواقعة عاطل ارتبطت بعلاقة عاطفية معه، وعرض عليها الإقامة بصحبته مقابل رعاية نجله، ويوم الواقعة أثناء تواجدهما داخل الشقة نشب مشاجرة بينهم انتهت بالتعدى عليها بالضرب حتى الموت، وقام بإخراج الجثة من الشقة وإلقائها على سلم العقار.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتعدى عليها بعصا خشبية حتى سقطت غارقة في دمائها، موضحًا بأنه أصيب بحالة نفسية دفعته لارتكاب جريمته، وتم تحرير المحضر اللازم وبالعرض على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.