شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام الدورة التدريبية لإعداد خبراء الملكية الفكرية بنادي مستشاري النيابة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختُتمت السبت، بمقر نادي مستشاري النيابة الإدارية فعاليات الدورة الأولى المتقدمة في علوم الملكية الفكرية وهى الأولى من نوعها التي تقام بالسلطة القضائية لإعداد خبراء الملكية الفكرية والتى تأتى في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين نادى مستشارى النيابة الإدارية برئاســة المستشار عبدالله قنديل، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبين المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة.

وأوضح المستشار رضا عبدالكريم، نائب رئيس مجلس إدارة نادي مستشارى النيابة الإدارية، أهمية دراسة علوم الملكية الفكرية وتطبيقاتها القانونية، لما لها من بالغ الأثر في الحد من انتشار الفساد الذي يؤثر بالسلب على النهوض العلمى والفكرى ولما يشكله التطبيق الفعلي من حماية قانونية لحقوق الأفراد والمؤسسات وأن تلك الدورة هي الأولى من نوعها وقد نفذت خصيصا للسادة مستشارى النيابة الإدارية بصفتها الهيئة القضائية المنوط بها دستوريا مكافحة الفساد المالى والإداري بكل صوره وأنواعه.

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كما أكد الدكتور ياسر جادالله، عميد المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان، أهمية تطبيق قوانين وسياسات حماية الملكية الفكرية، والتي تشمل العديد من الحقوق مثل براءات الاختراعات والبراءات الصناعية وحماية العلامات التجارية وحقوق التأليف الأدبي والإبداع ومدى انعكاس ذلك على الاقتصاد الوطني، على اعتبار أن حماية حقوق الملكية الفكرية باتت من أهم الركائز الاقتصادية في الدول المتقدمة.

وصرّح المستشار معتز الهلالى، رئيس اللجنة العلمية والثقافية بالنادى، بأن تلك الدورة أقيمت بنظام الساعات التدريبية المعتمدة لمدة ٥٠ ساعة تدريبية وفقا للنظم العلمية المقررة وقد تناولت الدراسة فيها كيفية تعزيز قدرات المشاركين نحو الإلمام بالمعرفة القانونية والمهارات الخاصة بحقوق الملكية الفكرية بكل أنواعها وسبل حمايتها محليا ودوليا ودراسة النظم العلمية التي يمكن ترجمتها إلى قيم اقتصادية بأحدث طرق وأساليب التدريب ومناقشة حالات قضايا علمية، موضحا أهمية نشر الوعى الثقافي بمجال حقوق الملكية الفكرية، وأضاف أن البرنامج التدريبى قد عني بتوضيح أنواع الملكية الفكرية ونطاقها وأدواتها ومجالات تطبيقها وحمايتها واستراتيجياتها ومناهجها وانتهاكاتها والرؤية القانونية في النظم المقارنة.

واختتمت الدورة بمناقشة الأبحاث المقدمة من الدارسين والتى تناولت أوجه القصور في التشريعات الحالية والمقترحات بتعديلها ثم تكريم المتدربين ومنحهم شهادات معتمدة.