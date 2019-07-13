شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب مخالفات.. إحالة مسؤولين بكفر الشيخ للنيابة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أحال الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، ملف تراخيص بناء برج المهندسين، بدسوق، والبرج الخاص بالمواطن «أ.م.م.ع.س» بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، إلى جهاز التفتيش على أعمال البناء بوزارة الإسكان، لفحص المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات حيال المخالفين بالعقارين لتجاوزهم قيود الإرتفاعات لبرج المهندسين، وتجاوز الأبعاد الواردة بالترخيص بالنسبة لعقار المواطن، والبناء المخالف لضوابط وشروط الترخيص.
كما أحال محافظ كفرالشيخ، المختصين والمسئولين عن تلك المخالفات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق للتحقيق بالنيابة الإدارية، لعدم قيامهم بتحرير المحاضر في حينه بالمخالفات الموجودة بالعقارين وعدم توقيعهم على المحاضر، مما يشكل مخالفة إدارية ومالية وقانونية، تختص بها النيابة الإدارية، وذلك بناء على تقرير مديرية الإسكان، طبقاً لتكليفات محافظ كفرالشيخ، مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات حيال المخالفين.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب مخالفات.. إحالة مسؤولين بكفر الشيخ للنيابة الإدارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.