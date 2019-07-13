شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب مخالفات.. إحالة مسؤولين بكفر الشيخ للنيابة الإدارية‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، ملف تراخيص بناء برج المهندسين، بدسوق، والبرج الخاص بالمواطن «أ.م.م.ع.س» بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، إلى جهاز التفتيش على أعمال البناء بوزارة الإسكان، لفحص المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات حيال المخالفين بالعقارين لتجاوزهم قيود الإرتفاعات لبرج المهندسين، وتجاوز الأبعاد الواردة بالترخيص بالنسبة لعقار المواطن، والبناء المخالف لضوابط وشروط الترخيص.

كما أحال محافظ كفرالشيخ، المختصين والمسئولين عن تلك المخالفات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق للتحقيق بالنيابة الإدارية، لعدم قيامهم بتحرير المحاضر في حينه بالمخالفات الموجودة بالعقارين وعدم توقيعهم على المحاضر، مما يشكل مخالفة إدارية ومالية وقانونية، تختص بها النيابة الإدارية، وذلك بناء على تقرير مديرية الإسكان، طبقاً لتكليفات محافظ كفرالشيخ، مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات حيال المخالفين.