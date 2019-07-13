شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة توجه نصائح للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات العسكرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حذّر العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، من الانسياق وراء إدعاءات بعض الأشخاص المنتحلين صفة عمل بالقوات المسلحة وقيامهم بالإدعاء بمساعدتهم في اجتياز الاختبارات المؤهلة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية.
وأكد المتحدث العسكري، أن القوات المسلحة تنبه على الطلبة المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية عدم الانسياق وراء إدعاءات بعض الأشخاص المنتحلين صفه عمل بالقوات المسلحة وقيامهم بالإدعاء بمساعدتهم في اجتياز الاختبارات المؤهلة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية.
وذكر القوات المسلحة على عدم الانسياق وراء تلك الإدعاءات لعدم الوقوع ضحية لأعمال النصب والاحتيال، مع ضرورة الإبلاغ الفورى عن تلك الوقائع لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالها.
كانت هذه تفاصيل خبر القوات المسلحة توجه نصائح للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات العسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.