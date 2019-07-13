شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: اختيار 100 طبيب للتدريب على منظومة التأمين الصحي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن 35 طبيبا من محافظة الإسماعيلية سافروا إلى انجلترا صباح اليوم، للتدريب على تطبيق منظومة التأمين الصحي الشاملة.
وأضاف «مجاهد» خلال مداخلة هاتفية: «تم اختيار 100 طبيب للتدريب على منظومة التأمين الصحي، والميكنة على أساسيات طب الأسرة»، لافتا إلى أن نظام التأمين الصحي في انجلترا هو الأكثر نجاحا في العالم.
وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إلى أن التدريب يشمل الجانب العملي والأكاديمي، ومن ثم ينقل الأطباء الخبرة إلى المستشفيات المصرية، متابعا: «تم فتح أكثر من 67 ألف ملف أسرة داخل الوحدات الطبية في بورسعيد خلال فترة التشغيل التجريبي للمنظومة على مدار أسبوعين».
وأوضح أنه تم إجراء 60 عملية دقيقة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل خلال أسبوعين، متابعا: «تم الاتفاق بين وزيرة الصحة ومنظمة الصحة العالمية على بدء إجراءات منح مصر شهادة دولية في القضاء على فيروس سي».
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