شكرا لقرائتكم خبر عن «البحوث الفلكية» يوضح تفاصيل هزة أرضية ضربت القاهرة في «نص الليل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد بدوي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن القاهرة تعرضت إلى هزتين أرضيتين خلال الساعات الماضية نتيجة أنشطة صناعية إنسانية.

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وأضاف «بدوي»، خلال مداخلة هاتفية، أنه بالأمس في الساعة 12 صباحًا بتوقيت القاهرة تم تسجيل هزة أرضية سطحية ضعيفة وليس زلازل بقوة 2.5 ريختر، وشعر به المقطم والمعادي وشرق القاهرة والتجمعات.

وتابع أن يوم السبت الماضي في الساعة 12 حدثت هزة أرضية سطحية بواقع 1.7 ريختر.

وأكد رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن تلك الهزات الأرضية الأخيرة ليس فيها أي خطورة، مشيرًا إلى أنه في حال تكرارها لن تؤثر على المنشآت في القاهرة.