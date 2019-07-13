شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم «شمال سيناء» في مهرجان «الفنون المسرحية» الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرّمت وزارة التربية والتعليم، مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء في مهرجان «الفنون المسرحية» الثاني، الذي تم تنظيمه خلال الفترة من 3 لـ11 يوليو، تحت رعاية الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقالت المهندسة ليلى مرتجي، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، في بيان، السبت، إن مدارس المحافظة فازت بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية.

وشاركت شمال سيناء بأوبريت «رحلة إلى أرض الفيروز» لمدرسة «الرسالة الخاصة»، إذ حصل طلاب شمال سيناء على أفضل غناء جماعى تراثى، وحصلت الطالبة نادين محمد ابراهيم على أفضل أداء، والطالب عبدالله سعد على أفضل أداء أيضًا.