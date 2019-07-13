شكرا لقرائتكم خبر عن الحُكم على المتهمين في «اقتحام السجون» 10 أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، السبت، جلسة 10 أغسطس المقبل للنطق بالحكم على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام السجون»، مع استمرار حبس المتهمين.

كانت محكمة النقض في نوفمبر قبل الماضي ألغت الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ«إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد، عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم.