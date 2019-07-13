شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم طلاب شمال سيناء في التصفية القمية للطالب المثالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كرّم أحمد موسى، الرائد العام لاتحاد الطلاب، طلاب شمال سيناء المشاركين في معسكر «التصفية القمية لاختيار الطالب المثالي على مستوى الجمهورية». وأقيم المعسكر بمبنى اتحاد الطلاب بالعجوزة، في الفترة من 7/7 حتى 7/11، للطلاب المثاليين للمرحلتين الثانوية والإعداية للبنين. وأعلنت المهندسة ليلى مرتجى، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن التكريم شمل ممثلى شمال سيناء، وهما: الطالب محمد حافظ محفوظ من مدرسة «الشهيد الرائد عمرو شكرى» الثانوية بنين بالعريش عن المرحلة الثانوية، والطالب عمرو محمد عبدالسميع من مدرسة «الشهيد النقيب عاصم أحمد حسن» الإعدادية بنين بالعريش عن المرحلة الإعدادية.

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