بـ "وصلة ضرب مُبرح".. شاب يُنهي حياة حبيبته بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
أنهى شاب حياة حبيبته بمدينة نصر، وذلك بعد وصلة ضرب مُبرح لشكه في سلوكها.
تلقى مسؤول غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي، بوجود جثة لفتاة بأحد العقارات السكنية بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وبالانتقال والفحص عثر على جثة فتاة في منتصف العقد الثالث من العمر مصابة بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.
دلت التحريات أنه أثناء وجود المجني عليها رفقة شاب داخل شقته حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها بالتعدي عليها بالضرب المبرح حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وتم ضبط المتهم.
جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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