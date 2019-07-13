خبير عالمي يشارك في مؤتمر جراحات التجميل بمعهد ناصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

يعقد قسم جراحة التجميل بمعهد ناصر مؤتمره الثاني بحضور الخبير العالمي واين سميث، رئيس قسم جراحة التجميل والتكميل بجامعة فري سيتي بجنوب أفريقيا، وذلك برعاية وزيرة الصحة والسكان، وتحت إشراف الدكتور أحمد محي القاصد مساعد الوزيرة لشئون المستشفيات، والدكتور محمد ضاحي رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة في الفترة من 14-16 يوليو بقاعة المؤتمرات الكبرى بمعهد ناصر.

وأكد الدكتور هاني راشد مدير عام معهد ناصر، اهتمام الوزارة بنقل الخبرات وتدريب شباب الأطباء والطاقم الطبي في عام مقدمي الخدمة الطبية.

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تأتي تلك الزيارة ضمن برنامج وزارة الصحة والسكان لاستضافة الخبراء الاجانب وانطلاقا من مسئولية معهد ناصر للبحوث والعلاج في التدريب والتعليم الطبي المستمر لتدريب شباب الأطباء ورفع كفاءتهم مما يعود بالارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمريض المصري وبديلا عن العلاج بالخارج.

ومن المقرر أن يجري الخبير العالمي عمليات جراحية، بجانب إلقاء عدد من المحاضرات وسيتم بث حي مباشر من غرفة العمليات إلى قاعة المؤتمرات الرئيسية.

من جانبه أشار الدكتور أحمد خشبة رئيس قسم التجميل بمعهد ناصر، بتغطية المؤتمر لجراحات تجميل الوجه كتجميل الأنف وشد الجفون وشد الوجه والرقبة وجراحات التكميل وإعادة الهيكلة مثل إصلاح شق سقف الحلق والشفة الأرنبية وشق الوجه والجراحات الميكروسكوبية لإعادة بناء الوجه وفروة الرأس بعد استئصال السرطانات.​