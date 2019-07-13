الأوقاف: تنظيم محاضرات توعوية للحجاج اعتبارًا من 27 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:
وجه وزير الأوقاف، جميع مديري المديريات - كل في مديريته - بضرورة التنسيق مع مسئولي بعثات الحج بالمحافظات لتنظيم محاضرة أو عدد من المحاضرات التوعوية حسب عدد الحجاج في كل محافظة.
وأوضحت وزارة الأوقاف - في بيان اليوم السبت - أنه يجب توضيح طبيعة مكان انعقاد الندوة سواء بأحد المساجد الكبرى أو بإحدى دور المناسبات التابعة للوزارة أو بمركز الثقافة الإسلامية، وموافاة رئيس القطاع الديني بأسماء من سيقومون بهذه التوعية سواء من أساتذة الفقه المتخصصين أو الأئمة المتميزين المرشحين لمرافقة بعثة الحج هذا العام أو من سبق مرافقتهم لبعثات الحج في الأعوام الأربعة الماضية.
وأكدت ضرورة أن يتم موافاة رئيس القطاع الديني بأسماء المحاضرين ومكان وموعد إقامة المحاضرة قبل يوم الخميس الموافق 25 من يوليو الجاري ، وأن يكون التنفيذ ابتداءا من السبت الموافق 27 من ذات الشهر وبما لا يجاوز نهاية شهر يوليو الجاري.
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