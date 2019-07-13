أخبار مصر | عاجل.. ننشر أسماء أوائل الثانوية الأزهرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ننشر أسماء أوائل الثانوية الأزهرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، الطلاب أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية من الشعب المختلفة (شعبة إسلامية، علمي، أدبي)، بنجاحهم وتفوقهم.

وحرص فضيلته على الاتصال بالطلاب خلال وجوده في ألمانيا لتلقي العلاج، وتهنئة الطلاب الأوائل ومشاركتهم الفرحة بتميزهم، وأشاد فضيلته بتفوق هؤلاء الطلاب وما بذلوه من جهد حتى يصلوا لهذا المستوى، كما حرص فضيلته على التواصل مع أولياء أمور الطلاب وشكرهم على ما قدموه لأبنائهم من جهد ودعم ودعاء وطمأنينة، مؤكدًا فضيلته أن الأسرة هي سر التفوق والنجاح لكل طالب.

وأسماء أوائل الثانوية الأزهرية كالتالي: