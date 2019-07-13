أخبار مصر | وكيل الأزهر يستقبل وفدًا من طلاب فلسطين.. ويوصيهم بالاجتهاد في طلب العلم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل الأزهر يستقبل وفدًا من طلاب فلسطين.. ويوصيهم بالاجتهاد في طلب العلم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، اليوم بمشيخة الأزهر وفدًا من أوائل الثانوية الأزهرية للعام الماضي بدولة فلسطين الشقيقة، وذلك للاستماع إلى تجربتهم في عامهم الأول بجامعة الأزهر، وتذليل أي عقبات تواجههم خلال دراستهم بالأزهر الشريف.

وأوصى وكيل الأزهر الطلاب والطالبات الفلسطينيين بالاجتهاد في طلب العلم والاستمرارية في التفوق، وأن عقل الإنسان يستطيع أن يستوعب الكثير من العلوم طالما حرص الطالب على العلم والقراءة والاجتهاد، مؤكدًا أن طالب الأزهر يستطيع أن يفرض وجوده في كل مكان يوجد فيه ويلفت إليه الأنظار بعلمه ووعيه وثقافته وتميزه بدراسة علوم الدين والدنيا.

من جانبهم، عبر الطلاب الفلسطينيون عن فخرهم بالدراسة في الأزهر الشريف وأنهم يسعون إلى استمرار التفوق ليكونوا هم أيضًا مصدر فخر للأزهر، وأن الشعب الفلسطيني يشعر بثقة عظيمة في الأزهر وفي مواقفه تجاه طلاب فلسطين والقضية الفلسطينية، وأن فلسطين تتحلى وتتجلى بالأزهر وشرف الزي الأزهري الذين يرتدونه هناك، مؤكدين أن الأزهر الشريف منارة علمية ودينية يهتدي بعلمها ونورها المسلمون في كل مكان.