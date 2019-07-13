أخبار مصر | تحذير عاجل من القوات المسلحة حول مدعي تسهيل دخول الكليات العسكرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحذير عاجل من القوات المسلحة حول مدعي تسهيل دخول الكليات العسكرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت القوات المسلحة، بيانًا تؤكد فيه على الطلبة المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية عدم الانسياق وراء ادعاءات بعض الأشخاص المنتحلين صفة عمل بالقوات المسلحة وقيامهم بالإدعاء بمساعدتهم فى إجتياز الإختبارات المؤهلة للإلتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية.

وتؤكد القوات المسلحة على عدم الانسياق وراء تلك الإدعاءات لعدم الوقوع ضحية لأعمال النصب والاحتيال، مع ضرورة الإبلاغ الفورى عن تلك الوقائع لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالها .