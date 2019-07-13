مصر | تجديد حبس المتهم بقتل رجل وزوجته 15 يوما على ذمة التحقيقات بالزيتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس المتهم بقتل رجل وزوجته 15 يوما على ذمة التحقيقات بالزيتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الزيتون، تجديد حبس المتهم بقتل رجل وزوجته لسرقتهما 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكشفت التحريات أن وراء واقعة مقتل رجل وزوجته داخل شقتهما بمنطقة الزيتون، عامل جار المجنى عليهما، حيث ارتكب جريمته بطعنهم بالسكين بدافع السرقة وفر هاربا.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الزيتون، بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة رجل وزوجته داخل شقة سكنية، على الفور انتقل رجال المباحث للمكان، وتبين العثور على جثتين بهما عدة طعنات، وبعثرة محتويات الشقة وسرقة أموال ومشغولات ذهبية، تم نقل الجثامين إلى المستشفى، وأمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.