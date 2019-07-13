شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: طبع تذاكر الطيران لحجاج الجمعيات الأهلية الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، بدء تشغيل مكتب مصر للطيران، بمقر الوزارة، اعتبارًا من الأحد، لطبع تذاكر الطيران الخاصة بحجاج الجمعيات الأهلية.

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وقال أيمن عبدالموجود، رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، بوزارة التضامن الاجتماعي، إن ذلك يأتي بهدف سرعة وتسهيل استخراج تذاكر السفر لجميع الحجاج في مختلف المحافظات، إذ يحصل مندوب من كل محافظة على تذاكر السفر وتسليمها للحجاج قبل بداية الرحلة، مناشدًا الحجيج الالتزام بمواعيد السفر المدونة على التذاكر.

وأضاف أنه من المقرر بدء عمل جسر جوي لنقل حجيج الجمعيات الأهلية وعددهم 12 ألف حاج، بدءًا من 23 يوليو الجاري، على أن تنطلق أولى الرحلات من مطار القاهرة، لتضم 700 حاج من محافظتي الجيزة والدقهلية، إلى المدينة المنورة، وأول فوج لمكة المكرمة في 28 يوليو الجاري، على أن يكون سفر آخر الأفواج يوم 4 أغسطس.

وتتابع غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الاستعدادات النهائية الخاصة بموسم حج الجمعيات الأهلية لهذا العام، حيث وجهت بتوفير كل سبل الراحة لحجاج الجمعيات الأهلية وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة سفر الحجيج من القاهرة واستقبالهم وتسكينهم في المملكة العربية السعودية، على أن تتلقى تقارير على مدار الساعة عن حالة الحجاج مع الاهتمام بكبار السن والمرضى، وتوفير كراسي متحركة للحجاج في مقار إقامتهم بالفنادق لاستعمالها للمرضى وكبار السن، كما تم التنسيق مع وزارة الصحة لإنشاء عيادات بمقر إقامة الحجاج لتوفير الرعاية الصحية لهم طوال مدة الرحلة.