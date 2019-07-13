شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إجراءات صرف التعويضات لأبناء النوبة المتضررين من إنشاء السد العالي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الحكومة في إجراءات صرف تعويضات أبناء النوبة المتضررين من إنشاء السد العالي وتعلية خزان أسوان.

كان المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، قد أعلن أن التعويضات بتوجيه رئاسي، وأنه صدر قرار عام ٢٠١٧ من رئيس الوزراء لحصر المتضررين، وانتهت بنحو ٣٨٥١ مستحقا للتعويض من بناء الخزان، و٧٨٦٥ مستحقا من بناء السد العالي، منهم ٣١٠٧ متضررين من فقد السكن والباقي فقد أراضي.

وترصد «المصري اليوم» إجراءات صرف التعويضات:

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• تعويض المستحقين للأراضى القابلة للزراعة، بحيث يعوض صاحب الأرض بأرض أخرى على أن يجبر كسر الفدان إلى فدان لمن يملك دون الفدان.

• يكون التعويض في المناطق التالية، وفقا للمساحات المتاحة: المنطقة الأولى: منطقة خور قندي بمساحة 6000 فدان جاهزة للتسليم.

• المنطقة الثانية: منطقة وادي الأمل بمساحة 1200 فدان جاهزة للتسليم فى أول ديسمبر 2019.

• المنطقة الثالثة: الأراضي المتاحة للتعويض وفقاً لخطة الدولة المستقبلية فى التنمية، للمستحق طلب الحصول على التعويض النقدى بدلاً من الأرض القابلة للزراعة.

• يكون التعويض النقدي عن الفدان الواحد مبلغ 25 ألف جنيه، على أن يجبر كسر الفدان إلى فدان لمن يملك دون الفدان.

• تعويض المستحقين للمساكن: يكون تعويض مالك المسكن الواحد بمسكن واحد داخل أو خارج محافظة أسوان، ويكون التعويض في المحافظات الآتية: داخل محافظة أسوان متوفر عدد من الوحدات السكنية في مناطق «كوم أمبو- إدفو».

• خارج محافظة أسوان: متوفر عدد من الوحدات السكنية في محافظات «القاهرة – الإسكندرية – الإسماعيلية – الشرقية – المنوفية – البحيرة – الفيوم – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر».

• للمستحق طلب الحصول على التعويض النقدي بدلاً من المسكن، ويكون التعويض النقدي عن المسكن بمبلغ مائتين وخمسة وعشرين ألف جنيه.

• يقدم طلب إبداء الرغبة على النموذج المعد لذلك بمقررات اللجان الواردة بالدليل وذلك من المستحق أو الممثل القانوني لورثته أو من مقدم الطلب إلى لجنة الحصر، ويكون إبداء الرغبة على النحو التالي:

• بالنسبة للأراضي القابلة للزراعة، يكون لطالب التعويض إبداء ثلاث رغبات في المناطق المتاحة للتعويض سالفة البيان.

• بالنسبة للمساكن، في حالة زيادة الرغبات عن عدد الوحدات السكنية المتاحة تكون العبرة بأسبقية إبداء الرغبة.

• مقرات اللجان: بالنسبة لتعويضات المساكن بعدد 10 وحدات تضامن اجتماعي قرى «بادنة – توشكى – عنيبة – نصر – المالكي – قورته – كادبشة – الدكة – أبو هور – دهميت».

• مقرات اللجان: بالنسبة لتعويضات الأراضي الزراعية بعدد 16 جمعية بالقرى التالية «بادنة – أدندان – قسطل – توماس وعافية – أبو سمبل – توشكى – شرق توشكى – غرب عنيبة – أرمنا – أبريم – الجنينة والشباك – نصر – الدكة – قورته – دابود – كادبشة».

• مقرات اللجان: بالنسبة لتعويضات التقنين بعدد 5 مناطق: «الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان – حي جنوب – حي شرق – حي غرب – أملاك الدولة الخاصة بالمحمودية».

• مقرات اللجان: مقر بجامعة أسوان.