شكرا لقرائتكم خبر عن «تخيلي وزير التعليم بيقولك ابنك من أوائل الثانوية».. سؤال «أمهات مصر» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طرحت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، تساؤلا على أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، على صفحة الاتحاد على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»، تضمن: «تخيلي جالك تليفون واكتشفتي أن وزير التعليم بيقولك (ابنك من أوائل الثانوية العامة، شعورك هيكون ايه؟)».

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تفاعل أولياء الأمور من الأمهات على المنشور، إذ قالت ولي أمر: «أنا ممكن تجيلي سكتة قلبية وأموت من الفرحة»، فيما أضافت أخرى: «لو حصل ده متهيألى هفتح الباب واخبط على الجيران وأجرى في الشارع فين مش عارفة»، واستكملت ولي أمر أخرى: «هاقول يمكن غلط في النمرة».

وتابعت أخرى: «حاقفل السكه في وشه وأعرف أنه حد ببعاكس طبعًا».

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد اعتمد ظهر السبت، نتيجة الثانوية العامة رسميًا، وقام بالاتصال بأوائل الثانوية العامة لتهنئتهم بالتفوق وحثهم على الاستمرار في النجاح، متمنيًا لهُم كل التوفيق الدائم في حياتهم.