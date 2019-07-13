شكرا لقرائتكم خبر عن «الوفد» يطالب بزيادة عدد الأعضاء بمجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضح الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد والمتحدث الرسمي باسم الحزب، أنه يجب زيادة عدد الأعضاء بمجلس الشيوخ المقبل إلى 270 عضواً، من بينهم 180 عضو بالانتخاب بالقائمة المغلقة، و90 عضوا بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية، طبقاً للحق الدستوري.

وقال «الهضيبي» إن الانتخابات بالقائمة تثري الحياة الحزبية وتزيد الراغبين في الانتخابات للانضمام للأحزاب، تفعيلاً للمادة الخامسة من الدستور التي تنص على أن تقوم الحياة السياسية في مصر على التعددية الحزبية٠

وأشار «الهضيبي» إلى أن الأخذ بالنظام الفردي مع قلة عدد المقاعد إلى ٨٠ في المشروع المقترح سيجعل من بعض المحافظات دائرة انتخابية واحدة على مقعد واحد، مما يمثل إرهاقاً كبيراً وصعوبة ومشقة على المرشح.