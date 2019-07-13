أخبار مصر | السفارة المصرية في قبرص تحتفل بذكرى ثورة ٢٣ يوليو (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السفارة المصرية في قبرص تحتفل بذكرى ثورة ٢٣ يوليو (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقامت مي طه خليل، سفيرة جمهورية مصر العربية في قبرص، حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني في ذكرى ثورة ٢٣ يوليو المجيدة، والذي حضره "ديمتريس سيلوريس" رئيس مجلس النواب القبرصي والقائم بأعمال رئيس الجمهورية حالياً، ووزير الدفاع القبرصي "سافاس انجليدس". كما حضرت الحفل "فاسيليكي انستاسيادو" وزيرة العمل والنقل والمواصلات، ومجموعة من الوزراء السابقين ورئيس أركان الجيش القبرصي، والسفراء المعتمدين لدى قبرص، ورئيسة بعثة الأمم المتحدة في قبرص، فضلا عن مجموعة كبيرة من الشخصيات العامة وكبار المسئولين ورجال الأعمال ورموز الجالية المصرية.

وقام وزير الدفاع القبرصي بإلقاء الكلمة الرئيسية في حفل العيد الوطني، حيث قدم التحية بالنيابة عن الرئيس القبرصي "نيكوس انستاسيادس" وحكومة قبرص إلى الشعب المصري وحكومته، مؤكداً على عمق العلاقات المصرية القبرصية، والتعاون القائم بين الجانبين في كافة المجالات، ومقدماً الشكر للحكومة المصرية على دعم قبرص فى كافة المحافل الإقليمية والدولية. كما أشار الوزير القبرصي إلى آلية التعاون الثلاثي القائمة بين مصر وقبرص واليونان، مؤكداً على استمرار دعم قبرص الكامل لمصر ومواقفها في المحافل الدولية وداخل المؤسسات الدولية الأممية والأوروبية.

واستعرضت السفيرة مي طه خليل من جانبها المسار الذي سلكته مصر منذ ثورة ٢٣ يوليو 1952، والتحديات التى واجهتها منذ ذلك الوقت، وجهود التنمية والبناء التي تقوم بها الدولة المصرية حالياً. كما قدمت السفيرة المصرية الشكر لقبرص على دعمها المستمر لمصر وشعبها.

وقامت السفيرة أيضا بالإشارة إلى أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، وآخرها اتفاق الربط الكهربائي الذى يربط قارة أفريقيا بأوروبا عبر مصر وقبرص، واتفاق مد أنبوب غاز من بئر أفروديت في قبرص إلى محطات تسييل الغاز في مصر ثم تصديرها إلى أوروبا، إضافة إلى تعدد وتنوع الزيارات المتبادلة بين الجانبين.