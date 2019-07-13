أخبار مصر | طقس الأحد.. حار بعدة مناطق ودرجة الحرارة تسجل 44 بهذه المحافظة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طقس الأحد.. حار بعدة مناطق ودرجة الحرارة تسجل 44 بهذه المحافظة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسود غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلا.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس.

ودرجات الحرارة المتوقعة غدا، هي: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة، الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجة، مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة، سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجة، قنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، أسوان العظمى 44 درجة والصغرى 30 درجة.