أخبار مصر | "التضامن": بدء صرف تذاكر الطيران لحجيج الجمعيات الأهلية غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن": بدء صرف تذاكر الطيران لحجيج الجمعيات الأهلية غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن بدء تشغيل مكتب مصر للطيران بمقر الوزارة اعتبارا من غدا الأحد لطبع تذاكر الطيران الخاصة بحجاج الجمعيات الاهلية.

وصرح أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج الجمعيات الاهلية بوزارة التضامن الاجتماعي، بأن ذلك يأتي بهدف سرعة وتسهيل استخراج تذاكر السفر لجميع الحجاج في مختلف المحافظات، حيث يحصل مندوب من كل محافظة على تذاكر السفر وتسليمها للحجاج قبل بداية الرحلة، مناشدًا الحجيج الالتزام بمواعيد السفر المدونة على التذاكر.

وأضاف عبد الموجود، أنه من المقرر بدء عمل الجسر الجوي لنقل حجيج الجمعيات الأهلية وعددهم 12 ألف حاجا بدءا من 23 يوليو الجاري، على أن تنطلق أولى الرحلات من مطار القاهرة لتضم 700 حاجا من محافظات الجيزة والدقهلية إلى المدينة المنورة وأول فوج لمكة المكرمة في 28 يوليو الجاري على أن يكون سفر آخر الافواج يوم 4 أغسطس القادم.

وتتابع غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي الاستعدادات النهائية الخاصة بموسم حج الجمعيات الاهلية لهذا العام، حيث وجهت بتوفير كافة سبل الراحة لحجاج الجمعيات الاهلية وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة سفر الحجيج من القاهرة واستقبالهم وتسكينهم فى المملكة العربية السعودية على ان تتلقى تقارير على مدار الساعة عن حالة الحجاج مع الاهتمام بكبار السن والمرضى وتوفير كراسي متحركة للحجاج في مقار إقامتهم بالفنادق لاستعمالها للمرضي وكبار السن، كما تم التنسيق مع وزارة الصحة لإنشاء عيادات بمقر إقامة الحجاج لتوفير الرعاية الصحية لهم طوال مدة الرحلة.