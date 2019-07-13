مصر | حجز الحكم على قيادات الجماعة الإرهابية بـ"اقتحام الحدود" لـ10 أغسطس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حجز الحكم على قيادات الجماعة الإرهابية بـ"اقتحام الحدود" لـ10 أغسطس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجزت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع المحاكم بطره، إعادة محاكمة عدد من قيادات جماعة الإخوان المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام الحدود الشرقية " لجلسة 10 أغسطس المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس بسكرتارية حمدي الشناوي.

ومن جدير بالذكر أن المتهمين في هذه القضية 28 متهما من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني على رأسهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.