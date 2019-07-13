طلب إحاطة بشأن معاناة العاملين بمستشفيات الصحة النفسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

تقدمت الدكتورة إيناس عبدالحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن معاناة العاملين بمستشفيات الصحة النفسية من عدم صرف فروق المزايا المالية المقررة لهم.

ولفتت "عبدالحليم"، في بيان اليوم السبت، إلى استمرار معاناة العاملين بمستشفيات الصحة النفسية إلى الآن بسبب عدم صرف المزايا المالية المقررة لهم.

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وأكدت، أنه رغم كل المساعي من قبل نواب البرلمان لإنهاء هذه المعاناة، إلا أن الأمر دائمًا ما يقف عند وزارة الصحة، التي ترفض دائمًا الحل.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي على الرغم من تفضل وزير المالية وموافقته على صرف تلك المزايا من خلال النقل من الصناديق و الحسابات الخاصة بوزراة الصحة التي بها وفرة إلى الصنايق الخاصة بمستشفيات الصحة النفسية التي يوجد بها عجز.

وأضافت، أن الوزير أوضح بملاءة أرصدة حسابات وصناديق وزارة الصحة، بما يغطي هذا العجز، إلا أن وزارة الصحة لازالت تقف مكتوفة الأيدي رغم قدرتها وملاءتها المالية لإنهاء هذه المعاناة".