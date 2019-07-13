ضبط 6 آلاف مخالفة مرورية متنوعة خلال يوم بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 5922 مخالفة مرورية متنوعة، و28 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الانضباط المروري، ومواجهة حوادث المرور.

ووجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط الآتي:

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في مجال ضبط المخالفات المرورية المتنوعة، ومخالفات السرعة الزائدة، تمكنت الإدارة العامة للمرور في حملاتها المرورية بمختلف محافظات الجمهورية من ضبط 5922 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2306 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

في مجال ضبط القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات بالتنسيق مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط قائدي المركبات تحت تأثير المواد المخدرة بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة، وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 28 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.