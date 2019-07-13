رفضت العودة لمنزل الزوجية فقتلها.. حبس فرد أمن خنق زوجته بالشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت نيابة أكتوبر أول، اليوم السبت، بحبس فرد أمن 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامه بقتل زوجته خنقًا لرفضها العودة إلى منزل الزوجية.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم فرد أمن ويمتلك جيم خاص به تزوج والمجني عليها تزوجا منذ 11 عامًا وأنجبا فتاة وولد عمريهما 4 و7سنوات وأقاما في شقة بمنطقة أرض اللواء إلا أنه منذ فترة بدأ الزوج في تشطيب شقة جديدة في فيلا أسرة زوجته بالشيخ زايد ليقيما بها.

وشرحت التحريات التي أجراها العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع أكتوبر أنه منذ قرابة 11 شهرًا نشبت خلافات بين المتهم وزوجته عقب قيامها بمساعدة والدها في عمله وإقامتها بمنزل أسرتها بالشيخ زايد وتركها لابنائها ومنزل الزوجية؛ حيث طالبها بالعودة لمنزلها مرة أخري إلا أنها رفضت العودة، واستمر الخلاف طوال الأشهر الماضية حتى توجه اليها أمس بمنزل أسرتها لإقناعها مرة أخرى بالعودة وطلب التحدث اليها بمفردهما فتوجها إلى الشقة التي يقومان بتشطيبها في الطابق السفلي، وتركت والدها وشقيقها في الطابق الأعلى، ومع استمرار رفضها انتاب الزوج حالة من الغضب فأطبق على عنقها وخنقها ولم يتركها إلا جثة هامدة وخرج تاركا الجثة.

تبين من تحريات اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث انه مع تأخر الزوجة في الصعود إلى شقة والدها انتاب الأسرة القلق ونزلوا للطابق الاسفل ففوجئوا بمقتلها، وتوجه الزوج فور خروجه إلى قسم شرطة الشيخ زايد أول لتسليم نفسه مبلغا عن قتله زوجته، انتقل الرائد كريم سمير رئيس المباحث برفقته إلى مكان الجريمة وأجرى المعاينة اللازمة، وتم اخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.