تجديد حبس المتهم بقتل "محفظة القرآن" في إمبابة 15 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم السبت، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة لاتهامه بقتل محفظة قرآن في منطقة إمبابة.

واصطحب فريق من النيابة المتهم إلى موقع الجريمة، وأجرى معاينة تصويرية لكيفية ارتكابها، حيث تبين أن المتهم استدرج المجني عليها بحجة مساعدتها في حمل بعض الحقائب التي تحملها، وصعد معها إلى منزلها.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم حاول سرقة متعلقات الضحية تحت تهديد السلاح (سلاح أبيض)، ولكنها قاومته، فسدد لها عدة طعنات نافذة فى مناطق متفرقة من جسدها وتركها غارقة في دمائها وفر هاربًا.

كان قسم شرطة إمبابة، تلقى بلاغا يفيد العثور على جثة "أمل.ع" محفظة قرآن، داخل مسكنها، مصابة بعدة طعنات، وبإجراء التحريات، تبين للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، أن عاطلا يدعى "فتحي"، وراء ارتكاب الجريمة، وبإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بقتل المجني عليها لسرقتها، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.