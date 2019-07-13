أخبار مصر | بالتعاون مع 'الأوقاف'.. وحدات سكنية بتسهيلات كبيرة للصحفيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالتعاون مع 'الأوقاف'.. وحدات سكنية بتسهيلات كبيرة للصحفيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وضياء رشوان نقيب الصحفيين، وجمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة، ظهر اليوم، الدورة التدريبية الأولى في قضايا تجديد الخطاب الديني، والقواعد المهنية في تحرير الخطاب الديني، والتي تنظمها الوزارة بالتنسيق مع نقابة الصحفيين لمدة 5 أيام متتالية.

وقال الكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الدورة ستتم على أيدي نخبة من المتخصصين في الشأن الديني، مطالبًا الملتحقين بالالتزام بالحضور، للحصول على الاستفادة المرجوة من الدورة.

وأعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين خلال افتتاح الدورة، عن وجود تعاون كبير بين النقابة ووزارة الأوقاف في عدة مجالات، وفي مقدمتها الحصول على وحدات سكنية بتسهيلات كبيرة للصحفيين في العديد من المدن المصرية.

وقال "رشوان" إن النقابة وافقت على عقد دورة تدريبية للأئمة بمقر النقابة، وذلك في الفترة المقبلة حول كتابة المقال الديني.

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فيما قال جمال عبدالرحيم وكيل أول نقابة الصحفيين، إن الصحافة المصرية لعبت دورًا هامًا في القضاء على الفكر المتطرف، وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف والأزهر، ولا ينكر أحدًا دور الصحافة المستمر في محاربة الإرهاب.

وأضاف أن الصحافة الورقية تعاني، بالأمس كانت رائدة تبدع وتنتج وتؤثر واليوم تنازع من أجل البقاء، مؤكدًا أنه علينا أن نقاتل من أجل استمراريتها؛ فإذا كانت تعاني فعلينا أن نجعلها تنهض ولا تموت.

وتابع: "يجب أن يتغير المحتوى تمامًا، على السوشيال ميديا والمواقع الإخبارية، والتطوير يحتاج إلى التدريب لكي نتمكن من كتابة مادة مميزة تساعد على الحفاظ على صحافتنا".

وأشار "عبدالرحيم" إلى أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، سوف يشارك في توزيع الشهادات على الصحفيين المشاركين بمقر النقابة يوم الأربعاء المقبل، وذلك بحضور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، وأعضاء مجلس النقابة.