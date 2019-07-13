أخبار مصر | 'الأعلى للإعلام' يحذر المواقع من الترويج لنتيجة الثانوية حفاظًا على الحقوق الحصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الأعلى للإعلام' يحذر المواقع من الترويج لنتيجة الثانوية حفاظًا على الحقوق الحصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، المواقع الإلكترونية من الترويج أو نشر نتائج الثانوية العامة للعام الحالي 2019؛ وذلك حماية لحقوق الملكية الفكرية للحقوق الحصرية لإحدى الصحف، والتي تمتلك وحدها حق البث حصريًا.

وقال المجلس في بيان له، إنه تلقى شكوى رسمية من إحدى الصحف المالكة لحق البث، بهذا الخصوص، مؤكدًا أنه سيتخذ عقوبات فورية وقاسية ضد المخالفين ومنتهكي حقوق الملكية الفكرية الحصرية، وذلك وفقًا للقانون والمعايير والأكواد الإعلامية للمجلس.

وقالت الشكوى إن الصحيفة هي الوحيدة في مصر التي حصلت على حق النشر الحصري لنتيجة الثانوية العامة 2019 رسميًا من قبل وزارة التربية والتعليم، بعكس المواقع التي نشرت أنها تمتلك حق إعلان النتيجة على غير الحقيقة.