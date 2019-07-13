أخبار مصر | وكيل "إسكان النواب" يتقدم بطلب إحاطة حول الاهتمام بالطرق الداخلية بالجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل "إسكان النواب" يتقدم بطلب إحاطة حول الاهتمام بالطرق الداخلية بالجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب يسرى المغازي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن الاهتمام بالطرق الداخلية وعمل خطة لترميمها بشكل مستمر بما يضمن الحفاظ على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وقال المغازي، إن شبكة الطرق ومنظومة النقل بشكل عام تشهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات القليلة الماضية مما ساهم فى جلب مزيد من الاستثمارات على مستوى الجمهورية خاصة وأن شبكة الطرق تعد من أهم الشروط التى يبحث عنها المستثمر فى الموقع المراد الاستثمار فيه، ولابد من مراعاة ملف الطرق الداخلية.

وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن الحفاظ على جودة الخدمة المقدمة للمواطن فى مجال الطرق يتطلب خطة لعمليات الترميم والصيانة، بالإضافة لضرورة وضع رؤية للاهتمام بملف الطرق الداخلية وتحسينها وتطويرها وفقا للاعتمادات المالية المتاحة، على أن يكون هناك جدول زمنى فى التنفيذ.