أخبار مصر | جمال عبدالرحيم: الصحافة تلعب دورًا هامًا في القضاء على الفكر المتطرف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمال عبدالرحيم: الصحافة تلعب دورًا هامًا في القضاء على الفكر المتطرف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال جمال عبدالرحيم وكيل أول نقابة الصحفيين، إن الصحافة المصرية لعبت دورًا هامًا في القضاء على الفكر المتطرف، وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف والأزهر، ولا ينكر أحدًا دور الصحافة المستمر في محاربة الإرهاب.

وأضاف خلال افتتاح الدورة الأولى في "قضايا تجديد الخطاب الديني والقواعد المهنية في تحرير الخبر الديني"، اليوم، بالتعاون بين وزارة الأوقاف ونقابة الصحفيين، أن الصحافة الورقية تعاني، بالأمس كانت رائدة تبدع وتنتج وتؤثر واليوم تنازع من أجل البقاء، مؤكدًا أنه علينا أن نقاتل من أجل استمراريتها؛ فإذا كانت تعاني فعلينا أن نجعلها تنهض ولا تموت.

وتابع: "يجب أن يتغير المحتوى تمامًا، على السوشيال ميديا والمواقع الإخبارية، والتطوير يحتاج إلى التدريب لكي نتمكن من كتابة مادة مميزة تساعد على الحفاظ على صحافتنا رائدة".