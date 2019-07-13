أخبار مصر | برلمانية تتقدم بطلب إحاطة حول تدني مستوى الخدمات والمرافق بالشرقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تتقدم بطلب إحاطة حول تدني مستوى الخدمات والمرافق بالشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود الشعراوي، بشأن تدني مستوى الخدمات والمرافق بمحافظة الشرقية.

وقالت عتمان، إن قرية الغفارية هي إحدى القرى التابعة لمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، يتجاوز عدد سكانها أكثر من 20 ألف نسمة، ويعانون من غياب تام للخدمات سواء الصحية أو التعليمية وهي أبسط الحقوق المكفولة لهم بموجب الدستور، حيث عانوا كثيرًا من إهمال وتهميش المسؤولين في ظل الأنظمة والحكومات السابق، وتابعت:"يعيش أهالي قرية الغفارية التابعة لمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، إهمالا واضحا في الخدمات وأهمها عدم وجود مدرسة ابتدائية للأطفال بالقرية، وبات 500 طالب من أبناء القرية محرومون من التعليم، وذالك بعد هدم مدرستهم الوحيدة منذ عشرة سنوات، وهي مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية، أما على مستوى الخدمات الصحية، فحدث ولا حرج، يعانون الأمرين في سبيل تلقي خدمة طبية لائقة، فضلًا عن أن الطرق الداخلية بالقرية غير ممهدة للسير عليها، وتحتاج إلى إعادة رصف ورفع كفاءة".

وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة توفير حياة كريمة لأهالي قرية الغفارية، وتزويدها بالخدمات والمرافق اللائقة، وتخصيص موازنة لها من خطة المحافظة، للارتقاء بمستوى القرية.