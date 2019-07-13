أخبار مصر | الإثنين.. ثاني ندوات ملتقى كبار العلماء للطلاب الوافدين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإثنين.. ثاني ندوات ملتقى كبار العلماء للطلاب الوافدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل برنامج ملتقى كبار العلماء للطلاب الوافدين، يوم الإثنين المقبل، بمسجد مدينة البعوث الإسلامية عقب صلاة المغرب، ثاني ندواته بعنوان (الفكر المنحرف - أسبابه- منطلقاته - علاجه )، والذي أعدته الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، بحضور الدكتورمحمد ربيع الجوهري، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور محمود محمد حسين، أستاذ ورئيس قسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين القاهرة بجامعة الأزهر.

وعقدت أولى ندوات ملتقى كبار العلماء للطلاب الوافدين الأسبوع الماضي تحت عنوان (السنة النبوية بين نقد السند ونقد المتن: أحكام وضوابط وآثار).

ويأتي هذا في إطار ما تقوم به الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف من جهود تستهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الفكر المتطرف، وإقامة جسور التواصل مع شباب العالم الإسلامي.