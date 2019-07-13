أخبار مصر | نقيب الصحفيين: إسكان اجتماعي بتسهيلات كبيرة بالتعاون مع 'الأوقاف'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب الصحفيين: إسكان اجتماعي بتسهيلات كبيرة بالتعاون مع 'الأوقاف' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إن التعاون مع وزارة الأوقاف في دعم صحفيي الملف الديني، من خلال تدريبهم على قضايا تجديد الملف الديني، من أهم الأمور؛ نظرًا أنها تجعل المحرر أكثر تخصصًا وإلمامًا بما يكتب.

وأضاف خلال افتتاح الدورة الأولى في "قضايا تجديد الخطاب الديني والقواعد المهنية في تحرير الخبر الديني"، والتي تأتي بالتعاون بين الوزارة والنقابة، أن التجديد في الأدمغة وليس في الكتب؛ فهو يظهر في سلوك الأفراد، ولا تجديد إلا بالاحترام والتعامل الجيد بين الناس.

وتابع: "إن الصحفيين هم مهنة، ونحن نعرف محررًا دينيًا، ولكن تدريبه بهذا الشكل ليصبح قادر على التعامل مع من يقرأ له، فهذا أفضل؛ نظرًا أنه سيجعل هناك حالة من التفاعل؛ فالمهنية هي الأساس لكل عمل جيد".

وأكد "رشوان" أن الدورة المقامة تساهم في أن تجعل الصحفي أو الإعلامي أكثر جدية ومعرفة فيما يكتب، وليست في علوم الدين وإنما في علوم الصحافة والإعلام.

ولفت "رشوان" إلى أنه سيتم تبادل الدورات والأدوار مع الأوقاف للوصول إلى منظومة متكاملة؛ فالتبادل سيكون بين مركز التدريب الجديد والأئمة، مؤكدًا وجود الكثير من التعاون الذي سيشهده الصحفيون خلال الفترة المقبلة، منها تقديم فرص في الإسكان الاجتماعي بتسهيلات كبيرة.

