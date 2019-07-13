أخبار مصر | برلماني يتقدم ببيان عاجل حول أحقية العاملين في المستشفيات الجامعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يتقدم ببيان عاجل حول أحقية العاملين في المستشفيات الجامعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب محمد العقاد، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل بشأن أحقية العاملين فى المستشفيات الجامعية قبل صدور القانون رقم 19 لسنة 2018 فى الالتحاق بالمجال الأكاديمي.

وطالب "العقاد"، بتعيين العاملين طالما توافرت فيهم الشروط الواردة فى القانون رقم 115 لسنة 1993، مشددا على ضرورة سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 2018 والنص فيها صراحة على عدم سريان أحكامه بأثر رجعى وسرعة تعيين وترقية على القانون 115.

وطالب عضو مجلس النواب، بالحفاظ على الحقوق القانونية المكتسبة لكل من سبق تعيينهم بالمستشفيات الجامعية قبل العمل بأحكام هذا القانون سواء المعينين على القانون 155 لسنة 93 أو المعينين على الدرجات الثالثة التخصصية حتى يتسنى لهم التعيين والترقية بجانب الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية، متسائلا: "لماذا تشملهم الاشتراطات الواردة فى نص المادة 15 للقانون رقم 19 والتى قصرت التعيين على حالة الضرورة وأن يكون التخصص نادر ودقيق؟". تقدم النائب محمد العقاد، ببيان عاجل بشأن أحقية العاملين فى المستشفيات الجامعية قبل صدور القانون رقم 19 لسنة 2018 فى الالتحاق بالسلك الجامعى.

وطالب "العقاد"، بتعيين العاملين طالما توافرت فيهم الشروط الواردة فى القانون رقم 115 لسنة 1993، مشددا على ضرورة سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 2018 والنص فيها صراحة على عدم سريان أحكامه بأثر رجعى وسرعة تعيين وترقية على القانون 115، وأكد على ضرورة الحفاظ على الحقوق القانونية المكتسبة لكل من سبق تعيينهم بالمستشفيات الجامعية قبل العمل بأحكام هذا القانون سواء المعينين على القانون 155 لسنة 93 أو المعينين على الدرجات الثالثة التخصصية حتى يتسنى لهم التعيين والترقية بجانب الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.