أخبار مصر | برلمانية: زيارة الرئيس لطلبة الكلية الحربية للاطمئنان على قدراتهم القتالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية: زيارة الرئيس لطلبة الكلية الحربية للاطمئنان على قدراتهم القتالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فجر اليوم السبت أبناء طلبة الكلية الحربية في نشاطهم الرياضي، قائلةً:" السيسي حريص على توجيه عدة رسائل هامة إلى أبنائه المقاتلين الجدد الذين نالوا شرف الانضمام إلى صفوف القوات المسلحة، أهم هذه الرسائل؛ أننا جميعًا جنود مقاتلون لدى مصر وشعبها هدفنا الأول والأخير الحفاظ عليها، لا فرق بين قائد أو جندي".

وأوضحت النائبة، أن الرئيس السيسي حريص على الاطمئنان بنفسه على مدى جاهزية طلاب الكلية الحربية، وحجم ما وصلوا إليه من قدرات قتالية وبدنية، مؤكدة أن الزيارة تحمل بين طياتها لمسة وفاء من القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى ثروة مصر الحقيقية أبطال الغد، الذين ينتظرون لحظة تخرجهم من الكلية الحربية بفارغ الصبر، لملاحقة أقرانهم في الدفاع عن بلدهم ومكتسبات الوطن ومقدرات شعبه، والذود عن أرضه، لا يخشون الموت، والشهادة في سبيل الله والوطن أقصى أمانيهم".

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن القوات المسلحة الدرع الواقى للوطن والدول العربية فجيش مصر كان وسيظل التجسيد الحقيقي لمعاني الفداء والتضحية، وستظل بالمرصاد لقوى الإرهاب والتطرف التى تحاول النيل من وطننا، فالقوات المسلحة ستقهر قوى الظلام والهمجية، فشعار القوات المسلحة النصر أو الشهادة فى سبيل رفعة الوطن.