أخبار مصر | وزير الأوقاف ونقيب الصحفيين يفتتحان دورة تدريبية في تحرير الخبر الديني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الأوقاف ونقيب الصحفيين يفتتحان دورة تدريبية في تحرير الخبر الديني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وضياء رشوان نقيب الصحفيين، وجمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة، اليوم، دورة تدريبية للصحفيين في قضايا تجديد الخطاب الديني، والقواعد المهنية في تحرير الخبر الديني، والتي تستمر لمدة 5 أيام متتالية.

وقال وزير الأوقاف، إن الدورة ستتم على أيدي نخبة من المتخصصين في الشأن الديني، مطالبًا الملتحقين بالالتزام بالحضور، للحصول على الاستفادة المرجوة من الدورة.

وأضاف أن يوم الأربعاء المقبل، هو ختام الدورة في نقابة الصحفيين، وسيتم توزيع الشهادات بحضوره مع نقيب الصحفيين ضياء رشوان.