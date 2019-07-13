أخبار مصر | "برلماني" يتقدم ببيان عاجل للحكومة لوقف قرار حظر صيد الأسماك بالبحر الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "برلماني" يتقدم ببيان عاجل للحكومة لوقف قرار حظر صيد الأسماك بالبحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب أحمد أبو خليل، عضو مجلس النواب، عن الدائرة الثانية بالبحر الأحمر والتي تشمل (القصير-سفاجا-مرسى علم)، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، ببيان عاجل إلى رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع الفريق محمد زكي، لوقف قرار حظر صيد الأسماك في محافظة البحر الأحمر.

وقال أبو خليل، إن قرار حظر صيد الأسماك في مياه البحر الأحمر آتى بالسلب على جموع الصيادين وأسرهم، الذين يعتمدون في المقام الأول على صيد الأسماك وبيعها كمصدر رزق وحيد لهم لمواجهة أعباء الحياة والمعيشة، موضحًا أنه حصل على موافقات من جميع الجهات والهيئات المعنية بالقرار، بما فيها هيئة الثروة السمكية الذين أكدوا جميعًا لا مانع لديهم، غير أن الأمر متوقف على موافقة نهائية من رئيس الوزراء أو وزير الدفاع، لاستئناف نشاط صيد الأسماك في البحر الأحمر مرة أخرى.

وناشد نائب البحر الأحمر، رئيس الوزراء ووزير الدفاع، بسرعة البت في قرار وقف صيد الأسماك، وإعادة النظر فيه من جديد، رحمةً ورأفةً بالصيادين وأسرهم، ومراعاةً لظروفهم في ظل الظروف المعيشة التي لا تخفى على أحد.