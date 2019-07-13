أخبار مصر | رئيس "سياحة النواب" يشيد بقرار إسبانيا رفع حظر السفر لشرم الشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "سياحة النواب" يشيد بقرار إسبانيا رفع حظر السفر لشرم الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بقرار إسبانيا برفع حظر السفر الى شرم الشيخ، ومساواتها سياحيا بالأقصر والإسكندرية وأسوان بعد 3 سنوات من الحظر، موضحًا أن هذا الاتجاه جاء بعد الجهود الكبيرة التى بذلتها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى تحقيق الأمن والاستقرار داخل مصر واقتناع العالم كله بأن مصر أصبحت بحق بلد الأمن والأمان والاستقرار وترحب بجميع السياح من مختلف دول العالم ولديها القدرة على حمايتهم وحسن استقبالهم وتوفير جميع وسائل الراحة لهم.

ووجه "صدقى"، التحية لجميع المسئولين والمحافظين بمختلف المحافظات والمدن والمناطق السياحية والاثرية على مستوى الجمهورية وفى مقدمتهم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الذى نجح بكل كفاءة واقتدار فى الترويج بمجهودات شخصية ناجحة للسياحة داخل شرم الشيخ لاستعادة السياحة العالمية لمدينة السلام التى أصبحت حديث العالم وأصبحت قبلة للسياحة العربية والأفريقية والأوروبية والروسية خلال السنوات الأخيرة.

وأكد أن زيارة المسئولين والشخصيات العالمية الكبيرة ونجوم الفن والرياضة العالميين كان لهم تأثيرهم الكبير فى الاهتمام العالمى بمدينة السلام شرم الشيخ المصرية، مُعربًا عن تقديره لجهود حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء التى تبذلها على جميع المستويات حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية، متوقعا أن تشهد الفترة القادمة تدفقا كبيرا للسائحين من مختلف دول العالم الى مصر.

وكانت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية قد أبرزت قرار وزارة الخارجية الإسبانية برفع الحظر عن السفر لشرم الشيخ، وقالت إن إسبانيا قامت بتحديث توصيات السفر إلى مصر، وقامت بمساواة وضع شرم الشيخ فى جنوب شبه جزيرة سيناء، بمواقع أخرى مثل الأقصر والإسكندرية والقاهرة.