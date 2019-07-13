أخبار مصر | رئيس نقابة الغزل: المرحلة تتطلب التكاتف لمواجهة الهجمات الشرسة لهذا القطاع‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس نقابة الغزل: المرحلة تتطلب التكاتف لمواجهة الهجمات الشرسة لهذا القطاع‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج بمصر، أسمى آيات الترحيب للمشاركين في أعمال الافتتاح، داخل نقابة الغزل والنسيج بيت عمال مصر، لإعادة إحياء هذه الصناعة مرة أخرى، بهذا الاجتماع الذي يعبر عن مدى اهتمام جميع القيادات النقابية العمالية على المستوى العالمي بأهمية هذه الصناعة ودعمها.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير القوي العاملة محمد سعفان، صباح اليوم السبت، الاجتماع التمهيدي لإعلان تأسيس الاتحاد الدولي لعمال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والجلود، بالدول العربية والإفريقية، بحضور ٩ نقابات عامة بقطاع الغزل والنسيج.

وأضاف أن مصر لها تجربة رائدة في إعادة إحياء هذه الصناعة عن طريق وضع خارطة بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين، وبدعم كامل من وزير القوى العاملة، حتى تبنت الدولة المصرية هذه الأفكار لعمل خطة طموحة لإحياء صناعة الغزل والنسيج مرة أخرى، وإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إخراجها للنور في عيد العمال الماضي، بضرورة بدء الشركات في توريد المعدات والآلات اللازمة لتطوير الصناعة.

وأكد أن الفترة الحالية تتطلب المزيد من التكاتف والتعاون والعمل بروح الفريق الواحد للتصدي للهجمات الشرسة التي تريد النيل من العاملين في هذا القطاع، الأمر الذي يفرض علينا ضرورة التوحد للدفاع عن مصالح وحقوق العمال، باعتبار هذا الاجتماع كفيلًا أن يكون الأساس لما نصبو إليه جميعًا.

وفي نفس السياق أكد محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر أهمية صناعة الغزل والنسيج على المستوى العالمي، مشيدًا بهذا الدور الكبير لدعم وتطوير هذه الصناعة، وتأسيس هذا الاتحاد الذي من شأنه أن يسهم تطويرها، مثمناً هذا الدور وهذا التأسيس متمنيا له النجاح والتوفيق.

من جانبه شدد فتح الله العمراني رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج بالأردن، علي أهمية صناعة الغزل والنسيج على المستوى العالمي، معربًا عن سعادته بهذا التعاون المثمر متمنيًا أن يخرج بنتائج إيجابية ملموسة لقطاعات العمال.

Advertisements

وعن مشاركة الجانب اللبناني قال قاسم حجازي رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج بلبنان أن هذا الاجتماع بمثابة قيمة مضافة للعمل النقابي على المستوى العربي، ودعم لصناعة الغزل والنسيج وعمالها على مستوى العالم.

من جانبها أعربت هدى الألوسي رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج بالعراق عن أملها بتحقيق الاستفادة القصوى من تجربة مصر في حفاظها على حقوق عمالها، وتحقيق لم الشمل العربي لعمال الغزل والنسيج، خاصة بعد ما تعرضت له من تدهور في الفترات الماضية.

وقدم رزق جمعة رئيس النقابة العامة للعاملين بالنسيج بفلسطين خالص تحيات عمال بلاده دعمًا وتأييدًا لهذا المؤتمر الكبير الذي يسهم في دعم وتطوير صناعة النسيج على المستوى العالمي.

وأكد حبيب حزامي رئيس النقابة العامة للنسيج بتونس أهمية دعم هذه الصناعة التي هي في أمس الحاجة للتعاون بين الجميع للحفاظ عليها وعلى عمالتها.

من جانبه أعرب فازيلوس رئيس نقابة النسيج باليونان عن بالغ سعادته بهذا العمل الدؤوب الذي يسعى لإعادة إحياء هذه الصناعة المهمة، والعمل على حل مشكلات عمالها.

من جانبها قدمت ماريا أفانتاكستوف رئيس نقابة النسيج في روسيا الشكر من اتحاد نقابة النسيج بروسيا على الدعوة لهذا المؤتمر، معربًة عن أملها التوصل لأنجح الحلول لحل مشكلات العمال وتطوير هذه الصناعة المهمة.

وقام منذر منجو رئيس نقابة النسيج ببنجلاديش بتقديم درع نقابة النسيج ببنجلاديش لوزير القوى العاملة محمد سعفان، تقديرًا له على جهوده المبذولة في سبيل خدمة العمال.