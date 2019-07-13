أخبار مصر | وكيل "شباب النواب" يؤكد أهمية تبني أفكار مشروعات شباب سيناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل "شباب النواب" يؤكد أهمية تبني أفكار مشروعات شباب سيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النائب محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، على أهمية فتح الباب أمام شباب سيناء لدخول سوق العمل وتبني أفكار الشباب لتحويلها إلى مشروعات تنموية وتأهيل الشباب لإقامة مشروعات تنموية من خلال إتاحة مجال لتمويل المشروعات بقروض ميسرة.

وأعلن "حسين"، عن تأييده التام لرؤية اللواء الدكتور محمد شوشة محافظ شمال سيناء لتنفيذ خطة لإعداد الشباب لسوق العمل خلال المرحلة المقبلة والتى تتضمن فترة تأهيل وتدريب للشباب إلى جانب منح قروض سواء من الصندوق الدوار أو برنامج مشروعك او جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك فى ضوء تفعيل المشروع الذي تنفذه وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية في مختلف المحافظات باسم "مشروعك" بهدف توفير فرص عمل للشباب وزيادة دخل الأسرة ورفع المستوى الاقتصادي لها.

وقال حسين، إن توفير مقرين للبنوك القائمة على تمويل المشروعات أحدهما في العريش لخدمة مراكز مدن العريش والشيخ زويد ورفح والحسنة ونخل، والثاني في بئر العبد، مُشيدًا بحرص محافظ شمال سيناء بتنظيم برامج ودورات توعية من خلال المجلس القومي للمرأة ومديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والصحة والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة وذلك من أجل التغلب على البطالة من خلال تبني أفكار الشباب المختلفة وتحويلها لمشروعات تنموية بتقديم الدعم الكامل لها ماديًا وفنيا مع إفساح المجال للشباب لطرح أفكارهم لبناء للمستقبل والعمل على رفع الوعي لدى السيدات بأهمية إقامة المشروعات الصغيرة لتحسين دخل الأسرة ورفع المستوى الاقتصادي لها.

ووجه النائب محمود حسين، التحية لسيدات شمال سيناء بعد تقدم 213 سيدة بمشروعات للإدارة العامة للإنتاج والشئون الاقتصادية في ديوان عام المحافظة لإقامة مشروعات تربية الأغنام وتربية الأرانب وعدد من المشروعات الصغيرة الأخرى بقيمة مليونين و343 ألف جنيه، معتبرا ذلك الأمر بمثابة دليل قاطع على مشاركة سيدات سيناء على خوض مشروعات العمل والإنتاج على أرض شمال سيناء الباسلة، وأكد ان مثل هذه السياسات من اللواء الدكتور محمد شوشة هي البداية الجادة والحقيقية لمشاركة شباب واهالى ارض الفيروز فى تحقيق التنمية والشاملة على أرض سيناء، معتبرا هذه السياسات بأنها تمثل ضربة موجعة فى قلوب وعقول جميع الجماعات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم جماعة الإخوان الإرهابية.