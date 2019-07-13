أخبار مصر | وكيلة "صحة النواب" تتقدم بطلب إحاطة حول معاناة العاملين بمستشفيات الصحة النفسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيلة "صحة النواب" تتقدم بطلب إحاطة حول معاناة العاملين بمستشفيات الصحة النفسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيلة لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن معاناة العاملين بمستشفيات الصحة النفسية من عدم صرف فروق المزايا المالية المقررة لهم

وقالت عبد الحليم، إن ذلك يأتي على الرغم من موافقة وزير المالية على صرف تلك المزايا من خلال النقل من الصناديق والحسابات الخاصة بوزارة الصحة التي بها وفرة إلى الصنايق الخاصة بمستشفيات الصحة النفسية التي يوجد بها عجز، وأضافت أن الوزير أكد أن أرصدة حسابات وصناديق وزارة الصحة تغطي هذا العجز، إلا أن وزارة الصحة لا زالت تقف مكتوفة الأيدي رغم قدرتها وملاءتها المالية لإنهاء هذه المعاناة".

وشددت وكيلة لجنة الصحة بمجلس النواب، على وجود معاناة لهؤلاء العاملين خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تجعلهم في أشد الحاجة لما هو مقرر لهم من مزايا مالية تعينهم على مواجهة أعباء الحياة، بجانب التعسف البيّن من قبل وزارة الصحة مع العاملين بمستشفيات الصحة النفسية.