أخبار مصر | جولة في مقبرة العمدة "سا إيست" صاحب الـ12 لقبا (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جولة في مقبرة العمدة "سا إيست" صاحب الـ12 لقبا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتشفت مقبرة "سا إيست" كما أعلنت وزارة الأثار، على يد DE Morgan عام 1894، دون أن يقدم دراسة كافية عن موقع المقبرة واكتفى بنقل 4 لوحات جنائزية لـ "سا إيست" إلى المتحف المصرى بالتحرير تمثل صاحب المقبرة جالسًا أمام مائدة للقرابين.

وفي عام 2006، بدأت الحفائر من قبل بعثة من المجلس الأعلى للآثار بأعمال الحفر الأثري ودراسة المقبرة.

ويعتبر صاحب المقبرة من الشخصيات الهامة فى عصر الأسرة الثانية عشر من الدولة الوسطى، حيث عمل خلال فترة حكم ثلاثة ملوك من ملوك الدولة الوسطى وهم امنمحات الثاني - سنوسرت الثاني بداية حكم سنوسرت الثالث.

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ومن أهم القاب صاحب المقبرة، العمدة -المعروف لدى الملك- المشرف على أراضي الجنوب والشمال والحاجب الخاص بالملك -المشرف على القصر الملكي- الأمير الوراثي –حامل أختام الشمال- المشرف على المدينة الهرمية –القاضي- الوزير -رئيس الكهنة المرتلين- وغيرها.

والتصميم المعمارى للمقبرة ٌيتكون من ممر هابط ثم سدة و قبو من الطوب اللبن لم يتبقي منه سوي جدرانه يؤدي الًي الحجرة الأمامة للمقبرة مبنية من الحجر الجيرى ذات السقف الجمالونى الغير منقوش ثم حجرة الدفن الرئيسية ذات الجدران المسجل عليها متون الاهرام والتي تتشابة مع نصوص الأهرام في هرم أوناس، لونت بالون الأخضر وهو من الالوان التى لم يكن من المعتاد استخدامها فى متون الأهرام فى عهد الدولة القديمة.

وضع داخل الحجرة تابوت مصنوع من حجر الديوريت وغطائه خشن الصنع كما يوجد في الناحية الشرقية من الغرفة نيشتان صغٌرتان لوضع صندوق الأواني الكانوبية، ولكن عند اكتشاف المقبرة وجد الصندوق مكسور وخالي من الأواني الكانوبية.