مصر | للدفعة الجديدة.. شروط الالتحاق بكلية الشرطة والاختبارات المقررة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر للدفعة الجديدة.. شروط الالتحاق بكلية الشرطة والاختبارات المقررة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الحاصلون على المؤهلات الجامعية في التخصصات التي تمثل احتياجا اساسيا لقطاعات وزارة الداخلية ذكور وإناث بحد أدنى تقدير جيد لهذا العام أو العام السابق.

أعلن اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، في مؤتمر صحفي، اليوم موافقة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قُبول دُفعة جديدة من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية والحاصلين على ليسانس الحقوق بحد أدنى تقدير مقبول للعام الحالي أو العام الماضي و



مواعيد تقديم طلبات الالتحاق بالنسبة لطلبة الثانوية العامة

تبدأ اعتبارا من يوم الاربعاء الموافق 24 يوليو 2019 حتى الخميس الموافق 15 اغسطس ولمدة 23 يوما من خلال موقع وزارة الداخلية على الانترنت.



وتكون بالنسبة للطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية من الخارج الشهادات الاجنبية اعتبارا من الاثنين الموافق 29 يوليو الجاري حتى الخميس 22 اغسطس ولمدة 25 يوما وذلك من خلال مكتب تنسيق قبول بكلية الشرطة

بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الجامعية تبدا من يوم الاثنين 29 يوليو حتى الخميس 22 اغسطس ولمدة 25 يوما من خلال مكتب تنسيق قبول بكلية الشرطة.



تضمنت شروط القبول بحد أدنى مجموع (65%) لهذا العام أو العام السابق، بشرط أن يكون مقيدًا خلال العام الدراسي الماضي في إحدى الكليات أو المعاهد الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات. تضمنت شروط القبول بحد أدنى مجموع (65%) لهذا العام أو العام السابق، بشرط أن يكون مقيدًا خلال العام الدراسي الماضي في إحدى الكليات أو المعاهد الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات. شُروط الالتحاق بالكلية: يُقبل للالتحاق بكُلية الشُرطة من تتوافر فيهم الشُروط التي نص عليها القانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن إنشاء أكاديمية الشُرطة وتعديلاته، واللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 864 لسنة 1976 وتعديلاتها، وهي: بالنسبة لطلبة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية: أن يكون مصري الجنسية، من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس، أن يكون محمود السيرة وحسن السُمعة. ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو ما يُماثلها من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مُقيدة للحُرية في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة. ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحُكم أو بقرار تأديبي نهائي أن يكون مُستوفيًا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، وفقًا لما يلى: أ): ألا يقل طول قامة الطالب عن 170 سم. ب): توافر شرط القوام (أقصى وزن = طول الطالب – 90). ج): ألا يزيد عُمره فى أول أكتوبر عن 22 سنة ميلادية. د): أن تقرر الجهة الطبية المُختصة استكمال الطالب لشروط اللياقة الصحية للخدمة فى هيئة الشرطة. هـ): أن يجتاز اختبارات اللياقة البدنية بما لا يقل عن 50% من مجموع الدرجات المقررة للاختبار. د): ألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية. وكشفت أكاديمية الشرطة عن شروط الالتحاق بقسم الضباط المتخصصين 2019 أطباء، والتي تتمثل في الآتي: أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين مصريين، أن يكون الطالب حسن السيرة، ألا يكون الطالب سبق الحكم عليه من قانون العقوبات أو عقوبة مقيدة للحرية، أو سبق فصله في خدمة الحكومة بحكم. وألا يكون مضى على حصول الطالب سنة من تاريخ تخرجه على اعتبار سنة الامتياز سنة دراسية، أن يكون الطالب مستوفيا لشروط اللياقة، بطول 165 سم، وعرض صدره 83، ووزنه يساوى طول الطالب ناقص 90 ألا يزيد عمر الطالب على 28 سنة، ألا تقل درجة الإبصار عن النصف أن يجتاز اختبار اللياقة البدنية بما لا يقل عن 40%، وأن يجتاز الطالب الكشف النفسي من خلال مجموعة من الاختبارات ولا يحق الإعادة.