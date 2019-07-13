مصر | بلاغ يطالب بالتحفظ على شركة نقل المنتخب ووفود أمم أفريقا ومنعها من التصرف بأموالها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلاغ يطالب بالتحفظ على شركة نقل المنتخب ووفود أمم أفريقا ومنعها من التصرف بأموالها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم أيمن محفوظ المحامي، بلاغا جديدًا للنائب العام ضد 11 عضوًا من أعضاء اتحاد كرة القدم و2 مالكي شركة نقل منتخبات ووفود أمم أفريقيا، لوضع تلك الشركة تحت التحفظ ومنع مالكها من التصرف في أمواله.

جاء في البلاغ، أن تعاقد هاني أبو ريدة واتحاد كرة القدم المصري مع شركة صغيرة لنقل منتخبات ووفود أمم أفريقيا وذلك بالأمر المباشر.

وتابع محفوظ في بلاغه أن صاحب تلك الشركة هو ذاته من استضافه أبو ريدة واتحاد الكرة على الطائرة التي أقلت المنتخب لكأس العام فبأي صفة يكون على الطائرة ثم يعهد إليه عقود النقل بالمخالفة للقانون وهي لا تملك أسطولا يصلح لتلك المهمة.

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واستطرد محفوظ قائلا إن التعاقد جاء بالمخالفة للمادة 62 من القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات الحكومية التي لا تجيز التعاقد بالأمر المباشر إلا إذا ظروف طارئة لضيق الوقت أو أن المتعاقد معه له حق حصري للخدمة وبإجمالي العقد لا يتجاوز خمس ملايين جنيه.

وأضاف محفوظ في بلاغه الذي حمل رقم٩٥١٢ لسنه ٢٠١٩ عرائض النائب العام أن كان لا بد أن يتمم التعاقد بهذا الشكل فكانت الشركات الحكومية هي الأولى بتلك المهمة وأن الأرباح تدخل خزينه الدولة لا خزائن أفراد.

وأكد أيمن محفوظ المحامي أن ذلك الفعل يمثل جريمة طبقا للمادة ١١٦ ج مكرر والتي تعاقب على الإضرار العمدي بالمال العام بالمخالفة للوائح والقوانين وكذلك نص المادة ١١٩ عقوبات تعاقب التربح لنفسه أو للغير من المال العام وعقوبته السجن المشدد والغرامة والحكم برد الأموال المستولى عليها وَقد تصل العقوبه للسجن المؤبد اذا ارتبط ذلك بالتزوير والرشوة.

واختتم أيمن محفوظ المحامي بلاغه بالتماس بإصدار بوضع تلك الشركه تحت التحفظ ومنع مالكها من التصرف في أمواله واعتباره شريكا في تلك الجريمة مع اعضاء اتحاد الكره وإصدار أوامر بمنعهم جميعا من السفر واتخاذ اللازم قانونا نحو المشكو في حقهم.