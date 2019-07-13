مصر | خطوات التقدم لكلية الشرطة والتيسيرات المقدمة لراغبي الالتحاق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوات التقدم لكلية الشرطة والتيسيرات المقدمة لراغبي الالتحاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء أحمد إبراهيم، رئيس أكاديمية الشرطة، أن الوزارة حرصت على تقديم تيسيرات للمتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة الحاصلين على الثانوية العامة أو قسم الضباط المتخصصين2019.

وأوضح مساعد وزير الداخلية خلال فاعليات المؤتمر الصحفى، أن التيسيرات تضمنت إعلان جميع نتائج الاختبارات الخاصة بالطلبة المتقدمين وتحديد مواعيد الاختبارات من خلال موقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت وذلك تيسيرا على الطلبة وأولياء أمورهم في متابعة نتائج أبنائهم دون تحميلهم مشقة السفر للقاهرة للوقوف على هذه النتائج من مقر أكاديمية الشرطة.

وأوضح مساعد وزير الداخلية، إلى أنه يتم طباعة كتيب يحتوي على جميع الخطوات اللازمة للتقدم للالتحاق ويسلم عند تقديم طلب الالتحاق، وكذلك توفير منفذين لاستخراج صحف الحالة الجنائية والقيد العائلي، وتوفير منفذ لبيع الطوابع والدمغة وكذا نسخ الأوراق، وتوفير خط تليفوني مباشر لتلقي أي استفسارات من الطلبة وأسرهم عن شروط أو إجراءات أو أوراق الالتحاق.

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وأعلن اللواء دكتور أحمد إبراهيم عن شروط التقديم الالتحاق حيث يكون مكان الاختيارات للمتقدمين لكلية الشرطة بالأكاديمية ، حيث يدخل الطلاب من البوابة رقم 5 اعتبارا من الساعة 6 صباحا.

وأوضح رئيس أكاديمية الشرطة في مؤتمر صحفي بالأكاديمية أنه يمكن التقديم عن طريق الانترنت من خلال الموقع www.moiegypt.gov.eg.

وأشار إلى أن الطالب يدخل بياناته "الرقم القومي ورقم الجلوس" ويختار الطالب موعد من 3 مواعيد تظهر له لأداء الاختبار الأول.

ونوه إبراهيم إلى أنه يظهر للطالب رقم اللجنة والرقم السري الخاص به، ويجب عليه طباعة الإفادة الدالة على تقدمه بطلب للالتحاق بكلية الشرطة ، ويحضر الطالب 4 صور وشهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومي وشهادة الثانوية او أفادك من مكتب التنسيق او بيان الدراجات معتمد من الادارة.